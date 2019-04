Inserita in Economia il 19/04/2019 da Direttore UN NUOVO ASILO NIDO A MARSALA. SARÀ REALIZZATO NEL VERSANTE NORD, FINORA SPROVVISTO DI TALE SERVIZIO Il progetto è stato presentato alla Regione per l´assegnazione di un finanziamento



Marsala si doterà di un nuovo Asilo Nido. Sarà realizzato in contrada Bosco, riqualificando l’immobile che attualmente ospita la scuola primaria. Da qui, infatti, gli alunni - come programmato dall’Amministrazione comunale - a partire dal prossimo anno scolastico saranno trasferiti nel rinnovato edificio di contrada San Michele Rifugio, appartenente allo stesso Ist. Comprensivo “Giovanni Paolo II”. L’Asilo Nido accoglierà complessivamente circa 30 bambini: una sezione da 0 a 12 mesi, l’altra per i piccoli di età compresa tra 13 mesi e 3 anni. “Il progetto rientra nell’ampia pianificazione scolastica che include l’implementazione dei servizi per la prima infanzia, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo. Soddisfacendo le richieste di tante mamme che risiedono in quella zona, offriamo un nuovo servizio ad una parte del territorio che ne era sprovvista”. L’Asilo Nido di contrada Bosco, infatti, va ad aggiungersi a quelli del centro urbano di Amabilina/Sappusi (ospitano 96 piccoli), alle due “sezioni primavera” del “Baccelli” (dal prossimo anno scolastico ospiteranno 40 bambini) e all´asilo nido del versante sud in contrada Sant´Anna, operativo da settembre e che accoglierà una quarantina di piccoli. La riqualificazione della struttura di contrada Bosco - oltre ai necessari vani e servizi - prevede anche alcune aree esterne, tra cui un giardino organizzato ed attrezzato come ambiente educativo per i bambini. L´investimento complessivo per realizzare l´opera è di 720 mila euro, il Comune cofinanzierà il progetto (già inserito nel Piano triennale delle Opere pubbliche) con una quota di poco superiore a 200 mila euro, subordinata all’erogazione del finanziamento da parte del Dipartimento Regionale delle Politiche Sociali.