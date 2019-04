Inserita in Sport il 18/04/2019 da Direttore Marsala Calcio: Portici 1906 – Marsala 2-0 Uno spento Marsala inciampa al “San Ciro” di Portici (NA) contro il Portici 1906, subendo nel primo tempo un uno-due mortifero. Niente panico però, a 180´ dalla fine della regular season i lilbetani mantengono quattro lunghezze di margine all´interno della zona playoff, e sono sempre terzi con 48 punti nel prossimo turno servirà un pari per assicurarsi l´accesso ai playoff promozione, e una vittoria per blindare il terzo posto, che vorrebbe dire disputarne la semifinale in casa. Domenica 28 aprile 2019, al “Nino Lombardo Angotta” gli azzurri affronteranno il Troina, compagine ennese attualmente settima con 44 punti a pari merito con il Città di Acireale 1946 e la Palmese. All´andata, al “Silvio Proto” di Troina (EN) finì 1-0 per i rossoblu con la rete di Adeyemo al 3´.

LA CRONACA:

Mister Mauro Chianese schiera i suoi con il 4-3-1-2 con capitan Dembel Sall al centro della difesa; mister Vincenzo Giannusa risponde con il 3-5-2 con il capitano di giornata Gioacchino Giardina al centro della difesa e l´attacco “pesante” formato da Balistreri e Tripoli. Al 5´ i napoletani si fanno vivi: Onda lancia Cretella che impegna Giappone, con la retroguardia azzurra che perfeziona il disimpegno sulla ribattuta. Al 15´ i porticesi passano: D´Angelo s´imbuca nella retroguardia azzurra e trafigge Giappone in uscita. Al 31´ ancora occasione napoletana: Cretella lancia Onda che a tu per tu con Giappone calcia debolmente. Al 34´ il Portici 1906 raddoppia: angolo di Marzano, incornata di Sall e due a zero servito. Nella ripresa gli azzurri ci provano, ma i campani potrebbero colpire ancora con Carrafiello all´80´ in contropiede; bravo Giappone nella circostanza. Al 90´ l´unica vera palla-gol lilibetana con Candiano che da fuori area pesca un esterno collo al volo con il pallone che sorvola di poco la traversa, mettendo praticamente fine alle ostilità.

I TABELLINI:

Portici 1906 - Marsala 2-0 (2-0 p.t.) Portici 1906: Marone (´99), Sgambati (´98), Panico (´99), Imbimbo (´00) (53´ Cimmino (´01)), Sall (K), Cretella, Atteo (´01) (84´ Romano (´00)), Marzano, Improta, (81´ Coratella (´99)), Onda (´98) (77´ Salimbè (´01)), D´Angelo (´98) (74´ Carrafiello (´99)). A disposizione: Antico (´99), Russo (´01), De Luca (´02), Felleca (´98). Allenatore: Mauro Chianese. Marsala: Giappone (´01), Benivegna (´00), C. Galfano (´99) (75´ A. Rallo (´00)), Maraucci, Fragapane, Balistreri, Candiano, Ciancimino (´99) (59´ L. Galfano (´03)), Lo Nigro (87´ P. Rallo (´02)), Giardina (K) (59´ Sekkoum), Manfrè (79´ Bonfiglio). A disposizione: Compagno (´99), Patti (´01), Genna (´01). Allenatore: Vincenzo Giannusa. Arbitro ed Assistenti: Sig.ra Valentina Finzi della Sez. A.I.A. di Foligno (PG); Sigg. Daniele Bianchini e Marco Giudice, entrambi della Sez. A.I.A. di Frosinone. Reti: 15´ D´Angelo (P), 31´ Sall (P). Ammonizione: Giardina (M). Espulsioni: /. Corner: 2 a 3 per il Marsala. Recuperi: 1´ p.t. e 4´ s.t. Spettatori: 500 circa. Note: /.

Marsala, 18/04/2019