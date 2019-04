Inserita in Politica il 18/04/2019 da Direttore Europee = Presentate le liste in tutte le Circoscrizioni: contro la destra e il neoliberismo, una lista guidata dalle donne. Ecco i candidati e le candidate La Sinistra, che vuole rappresentare un terzo spazio contro le destre e il neoliberismo, ha presentato le liste in tutte le Circoscrizioni. Queste liste sono guidate dalle donne e precisamente: Eleonora Cirant, capolista nella circoscrizione Nord Ovest, attivista femminista, bibliotecaria; Eleonora Forenza, capolista nella circoscrizione Sud, eurodeputata uscente; Marilena Grassadonia, capolista nella circoscrizione Centro, attivista lgbt+; Silvia Prodi, capolista nella circoscrizione Nord Est, consigliera regionale. Nella circoscrizione delle Isole capolista Corradino Mineo, giornalista, a cui si affianca come seconda in lista Vera Pegna, storica figura del movimento antimafia siciliano. Nelle liste sono presenti significative figure di chi in questi anni si è battuto per l´alternativa sia nelle organizzazioni politiche che nei movimenti sociali, nei comitati, in quella sinistra diffusa che è larga parte della sinistra e del tessuto democratico del nostro paese. Incontriamo così una figura simbolo dell´antifascismo come Adelmo Cervi, Omar Tocco, operaio dell´ALCOA di Porto Vesme, Rosario Carvelli, camallo genovese, esponenti dei movimenti ambientalisti, di difesa del territorio, del movimento contadino, delle lotte di difesa della sanità pubblica ed esponenti delle organizzazioni della sinistra come Paolo Ferrero, vicepresidente dela Partito della Sinistra Europea e Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana.

NORD OVEST

Eleonora Cirant

Massimo Amato

Maria Gabriella Branca

Alberto Anghileri

Cristina Cattafesta

Rosario Carvelli

Valentina Cera

Paolo Ferrero

Silvana Cesani

Aniello Fierro

Chiara Giordano

Roberto Giudici detto Cantù

Sonia Modenese

Luca Massironi

Daniela Padoan

Paolo Narcisi

Rachela Sereke

Argiris Panagopoulos

Cristina Torli

Mirko Rauso



NORD EST

Silvia Prodi

Adelmo Cervi

Alessia Cerentin

Ismail Ait Yahya

Martine De Biasi

Andrea Bellavite

Luisa De Biasio Calimani

Mauro Collina

Chiara Mancini

Iztok Furlanic

Elena Mazzoni

Giacomo Gianolla

Maria Chiara Zandonella Fracchiel

Fausto Pozzobon

Matteo Segatta



CENTRO

Marilena Grassadonia

Marco Benedettelli

Ginevra Roberta Bompiani

Stefano Ciccone

Maurella Carbone

Giovanni detto Vanni De Lucia

Ivanilde Carvalho

Nicola Fratoianni

Roberta Fantozzi

Tommaso Grassi

Giulia Pezzella

Giovanni Guidi

Elisabetta Pezzini

Sandro Medici

Andrea Ventura



SUD

Eleonora Forenza

Ciro Amalfi

Viola Arcuri

Pietro Bevilacqua

Michela Arricale

Fortunato Cacciatore

Jessica Dell’Anna

Nicola Capuano

Sara Ferri

Giovanni Fabbris

Paola Natalicchio

Sandro Fucito

Ivana Palieri

Antonio Luongo

Patrizia Perrone

Marco Palladino

Francesca Pesce

Luigi Pandolfi



ISOLE

Corradino Mineo

Vera Pegna

Abdelkarim Hannachi detto Karim

Anna Bonforte

Matteo Iannitti

Giovanna Cosenza

Omar Tocco

Maria Cristina Ibba

--

Roma, 17 Aprile 2019 -