Inserita in Cultura il 17/04/2019 da Direttore Erice - VENERDÌ LA TRADIZIONALE PROCESSIONE DEI MISTERI DI ERICE Come ogni anno, il pomeriggio del Venerdì Santo ad Erice si svolgerà la tradizionale processione dei «Misteri». Dalla chiesa di San Giuliano, a partire dalle ore 14,30, in un silenzio unito a commozione prenderà il via la sfilata dei quattro «gruppi» settecenteschi, portati a spalla dai fedeli e raffiguranti le scene principali della Passione di Cristo: l’Orazione nell’orto, la Coronazione di Spine, la Flagellazione e la Salita al Calvario, oltre alle altre due vare, l´Urna e Maria Addolorata, ed alla Croce. Decorati con fiori e sobriamente illuminati con grosse torce di cera, si muoveranno lentamente percorrendo le strade cittadine in un ambiente unico che ne accentua il pathos e la drammaticità della rappresentazione sacrale. I sacri gruppi statuari, dopo una sosta in Piazza della Loggia, rientreranno nella loro Chiesa al calare delle prime tenebre notturne.

Erice, 16 aprile 2019