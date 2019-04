Inserita in Cronaca il 14/04/2019 da Direttore 28-29-30 GIUGNO & 5-6-7 LUGLIO 2019 STELLE DI FUOCO 28-29-30 GIUGNO & 5-6-7 LUGLIO 2019 STELLE DI FUOCO - CAMPIONATO FUOCHI D’ARTIFICIO a Cinecittà World, Roma L’EVENTO SPETTACOLARE CHE ACCENDE L’ESTATE ROMANA TORNA E RADDOPPIA LE EMOZIONI



Dopo lo straordinario successo della prima edizione, Stelle di fuoco, il Campionato di Fuochi d’Artificio che ha strabiliato la capitale, torna protagonista a Cinecittà World e raddoppia le emozioni con due weekend imperdibili, per dare il via all’estate romana. Dal 28 al 30 giugno e dal 5 al 7 luglio, le migliori aziende pirotecniche si incontreranno nel parco divertimenti del Cinema e della Tv per sfidarsi nei cieli di Roma, regalando performance uniche a livello nazionale.

Ogni sera dal venerdì alla domenica, a partire dalle ore 18, atmosfere scoppiettanti, eventi piromusicali, esibizioni pirotecniche ad alto impatto emozionale lasceranno senza fiato un pubblico di ogni età.

La grande novità sarà il Villaggio Street Food con ricercate eccellenze enogastronomiche dall’Italia e dal mondo e tavoli all’aperto per godersi comodamente seduti gli spettacoli, tra le attrazioni e i grandi set cinematografici di Cinecittà World. Ingresso dalle ore 18 a 12 euro, gratis per bambini inferiori al metro. Info ticket sulla pagina ufficiale Facebook @stelledifuoco.

A Roma l’estate 2019 esplode di colori e di emozioni dal 28 al 30 giugno e dal 5 al 7 luglio con i fuochi più belli d’Italia. Succede solo a Cinecittà World!