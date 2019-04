Inserita in Gusto il 14/04/2019 da Direttore Alla Bottega di Libera Terra la presentazione dei CECIREDDI, biscotti artigianali salati frutto della sinergia tra il Consorzio Libera Terra Mediterraneo e Cotti in Fragranza, direttamente dal carcere minorile Malaspina Nascono dalla collaborazione tra le cooperative sociali che, sotto il segno dell’associazione Libera, gestiscono terreni confiscati alle mafie, e il laboratorio artigianale di prodotti da forno che crea e sforna bontà dentro il carcere minorile Malaspina di Palermo.

Sono i CECIREDDI Libera Terra, i nuovi biscotti artigianali salati che verranno presentati alle 18 di lunedì 15 aprile presso la Bottega dei Saperi e dei Sapori della Legalità di Palermo, al civico 13 di piazza Castelnuovo, dal Consorzio Libera Terra Mediterraneo che riunisce le cooperative Libera Terra, e Cotti in Fragranza, il laboratorio di prodotti da forno che promuove una stabile inclusione nella società e nel mondo del lavoro dei giovani del Malaspina. I nuovi gustosissimi biscotti artigianali salati - che, tra gli ingredienti, hanno la semola rimacinata di grano duro, la farina di ceci,m l'olio extravergine d'oliva e la marmellata di limoni - nascono dalla collaborazione tra le due realtà del terzo settore e dalla sapiente, e molto originale, unione di alcuni pregiati ingredienti frutto del lavoro delle cooperative Libera Terra.

All’evento parteciperanno, oltre ai rappresentanti del Consorzio e di Cotti in Fragranza, anche lo chef Giovanni Catalano, che ha ideato la ricetta, e il direttore del carcere minorile Malaspina di Palermo, la dott.ssa Clara Pangaro.

Palermo, 14 aprile 2019