Inserita in Cultura il 12/04/2019 da Direttore MARSALA – DOMANI SERA LA VIA CRUCIS CITTADINA AVRA’ INIZIO DALLA CHIESA DELL’ITRIA ALLE ORE 21,00 Organizzata dalla Forania di Marsala-Petrosino e dalla Pastorale Giovanile Diocesana, si terrà domani sera, 13 aprile 2019 – con inizio alle ore 21,00 – la VIA CRUCIS CITTADINA. La rievocazione, in stazioni, del Calvario di Nostro Signore Gesù Cristo coinvolgerà i Fedeli di tutte le parrocchie della Forania e, in particolare, i giovani. La via Crucis Cittadina, i cui testi sono stati scritti da don Marco Renda, Arciprete di Marsala – avrà inizio dalla Chiesa dell’Itria in piazza Sant’Agostino. Si proseguirà poi per via Itria, via Roma, piazza Matteotti, via XI Maggio, piazza Della Repubblica per arrivare in Chiesa Madre dove vi saranno le stazioni finali e la Santa Benedizione.