Inserita in Cronaca il 12/04/2019 da Direttore ATTI VANDALICI IN LOCALITA’ PIANO GUASTELLA SU PALME IN TERRENI PRIVATI – LA PREOCCUPAZIONE DEL SINDACO DI ERICE DANIELA TOSCANO Spiace constatare che l’inciviltà di alcune persone potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza dei nostri concittadini. E’ pervenuta, infatti, in questi giorni, una segnalazione da parte di un privato, di atti vandalici commessi a danno di n. 10 palme in area recintata, nel viale di ingresso della sua proprietà, in località Piano Guastella. La circostanza che desta preoccupazione è che le palme erano state sottoposte ad un trattamento anticrittogamico contenente un principio attivo altamente tossico che viene utilizzato contro il punteruolo rosso. Ma soprattutto che le palme divelte potrebbero essere utilizzate in occasione della prossima festività religiosa della "domenica delle Palme" arrecando intossicazioni in caso di contatto. La segnalazione è stata rivolta anche ai Carabinieri, ai Comandi delle Polizie Municipali di Erice e di Trapani, affinchè possano essere intensificati i controlli ed evitati spiacevoli inconvenienti per chi dovesse malauguratamente venire a contatto con tali prodotti tossici, oltre che di provenienza illecita.

