Inserita in Cronaca il 12/04/2019 da Direttore 17° campionato nazionale di potatura Dell olivo a vaso policonico Forbici d oro Oggi presso l´Assessorato Territorio Ambiente una delegazione del Comitato Regionale Siciliano Vaso Policonico ha ricevuto un augurio da parte dell Assessore Cordaro, dal Commissario Straordinario del Parco delle Madonie Toto Caltagirone e dal nuovo direttore del Parco delle Madonie, Dott Rosario Lazzaro, in vista della partenza per il 17° campionato nazionale di potatura Dell olivo a vaso policonico Forbici d oro, che si svolgerà sabato 13 aprile a Corato Bari.