Inserita in Cronaca il 09/04/2019 da Direttore Milano Design Week 2019 Fuorisalone. Parenti District Art & Design.

Facendo il nostro lavoro, le passioni e il coinvolgimento non possono trovare spazio perchè sarebbe troppo e minerebbero il tuo intimo. Esistono però delle volte in cui si può fare unŽeccezione alla regola in quanto è proprio il tuo intimo a chiedertelo.

Il popolo colombiano è fedele alle antiche tradizioni della tessitura e Tucurinca rappresenta la rinascita di queste tecniche. Questa azienda infatti realizza collezioni di mobili in un perfetto mix di tecniche tradizionali e standard internazionali contemporanei. La sua sede è a Santa Marta, una città con una popolazione di 450.000 abitanti, dove il 27% è vittima di conflitti armati, il 35% vive in condizioni di povertà e il 7% in condizioni di estrema povertà. I suoi artigiani fanno parte di queste realtà. Tucurinca è di fatto un progetto inclusivo, che coinvolge la gente del territorio offrendo loro lŽopportunità di valorizzare le proprie abilità manuali elevandole ad un altro livello di mercato. LŽinterazione di questa azienda con la lungimiranza di un gruppo di imprenditrici milanesi è esitata nella possibilità odierna di immergersi nel colore delle Americhe così vicine nel nostro immaginario culturale eppur da molti dimenticate. Barbara Triulzi e Giancarlo Seganti ci raccontano come questa interazione sia nata da una serie di incontri fortunati e di coincidenze propositive. Innanzitutto la presentazione di Bibiana GRZòn Borda, Interior Designer di origini colombiane che ha conseguito gli studi presso il Politecnico di Milano, a opera di Katia Lunardi, freelance che saltuariamente presta la sua opera presso Seganti Arreda, mentre completa il proprio percorso per lŽacquisizione del titolo di Architetto. LŽidea è nata dalla richiesta di partecipazione al Fuorisalone del Parenti District e tutto è stato organizzato un pò allŽultimo minuto. Con il patrocinio del Consolato Colombiano in Italia, Bibiana è riuscita a far arrivare maracuja, uchuva e il liquore Aguaardiente. Il catering è stato fornito dalla Cascina Cuccagna grazie a Giovanna Barbieri della Dynamic Studio. Per i cocktail ci siamo rivolti al barman Valerio. La serata di mercoledì 10 aprile dalle 19 alle 22 i colori e i sapori della Colombia pervaderanno un pò del Parenti District. Ultimo componente di questo puzzle è stato lŽincontro con il sottoscritto, con il piacere della conoscenza e del confronto attraverso le immagini fotografiche delle aree geografiche coinvolte. Seganti Arreda, malgrado le difficoltà della crisi che sembra volere cancellare i retail appartenuti ad alcune generazioni passate, con la tenacia dellŽunione familiare fornisce la propria risposta e lo fa con una ventata di novità. Il team, quasi tutto al femminile, è in fase di crescita e di nuova creatività. In occasione della Milano Design Week potrete ammirare una parte dei prodotti Tucurinca durante tutta la settimana del Fuori Salone, dal 9 al 14 Aprile presso lo show room Seganti Arreda in quello che è il Parenti District Art & Design, nuovo quartiere nato da unŽidea del Teatro Parenti e dei Bagni Misteriosi.

Nella serata di mercoledì 10 Aprile dalle ore 19:30 potrete assistere alla presentazione dei complementi di arredo grazie alla presenza di alcuni rappresentanti dellŽazienda. Per lŽoccasione sarete accolti da un aperitivo in perfetto stile colombiano.

https://segantiarreda.it/index.php/2019/03/27/designweek2019/

https://tucurinca.com.co

Photo by Giordano Marco Riboli

