Inserita in Cultura il 09/04/2019 da Direttore Amici della Musica di Trapani - Un concerto d´eccezione: Arcis Saxophon Quartett - Venerdì 12 aprile - Ore 18.30 - Chiesa di Sant´Alberto - Trapani Trapani, 9 aprile 2019 - Venerdì prossimo, 12 aprile, nella Chiesa di Sant´Alberto, a Trapani, alle ore 18.30, si terrà un concerto d´eccezione, un fuori programma organizzato dagli "Amici della Musica" di Trapani in collaborazione con il Goethe Institut e l´Istituto di Cultura Italo Tedesco - Trapani.

È previsto, infatti, il concerto degli Arcis Saxophon Quartett composto da Claus Hierluksch (saxofono soprano), Ricarda Fuss (saxofono contralto), Edoardo Zotti (saxofono tenore), Jure Knez (saxofono baritono). Quattro giovani musicisti, residenti a Monaco. Una formazione che ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali in concorsi importanti. L´ attività artistica internazionale del quartetto ha avuto un forte incremento e l´invito ricevuto dalla Philarmonie di Berlino nel 2017, ha rappresentato un punto di svolta nella loro carriera.

Un ensemble innovativo, variegato e con spunti musicali. Il repertorio musicale dal titolo "American Dreams" sarà caratterizzato da brani di compositori statunitensi che spaziano dalla musica colta al jazz, alla musica dei musical. Un concerto dedicato al più giovane tra gli strumenti meccanici come il saxofono, dotato di grande versatilità.

BIGLIETTI I biglietti potranno essere acquistati presso la Chiesa di Sant´Alberto, a partire da un´ora prima dell´inizio dello spettacolo: intero euro 7,00, ridotto euro 5,00. Prezzo speciale per gli abbonati alla 66ª stagione concertistica degli "Amici della Musica" di Trapani: euro 3,00.

ONLINE: sarà possibile acquistare il biglietto online sul sito www.amicidellamusicatrapani.it, scegliendo tra gli appuntamenti della stagione concertistica.

Per ulteriori informazioni www.amicidellamusicatrapani.it