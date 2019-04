Inserita in Cronaca il 08/04/2019 da Direttore

Milano Design Week 2019 Fuorisalone. Parenti District Art & Design.

Fuorisalore Milano è anche condivisione e vicinanza.

Nel distretto di Porta Romana nella città vecchia, negozianti, artigiani, commercianti hanno accolto l´appello lanciato dal fotoreporter Giordano Marco Riboli esponendo in vetrina la locandina TerrmemotostoAperto il nuovo libro di fotografia presentato nell´occasione del decennale del terremoto che ha distrutto L´Aquila e una grande parte della nostra storia millenaria. Un piccolo segno per dire che Milano è presente nella memoria di chi non è più con noi. La maggiore parte delle vittime del terremoto che ha scosso il tessuto sociale oltre che la terra , sono giovani , erano giovani che avrebbero contribuito nel migliorare il nostro vivere quotidiano, oggi 8 aprile di 10 anni fa si scavava ancora nella speranza, consapevoli che i miracoli si stavano esaurendo.

Sostenere la memoria delle persone in difficoltà è il modo migliore per dire chi siamo: cittadini consapevoli, cittadini che conoscono il valore dell´essere insieme nei giorni felici e in quelli difficili.





