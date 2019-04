Inserita in Sport il 06/04/2019 da Direttore Marsala Calcio: Palmese – Marsala, i convocati da mister Giannusa Nella mattinata di oggi si è svolto il consueto allenamento di rifinitura per la troupe di mister Vincenzo Giannusa impegnata domani, domenica 7 aprile 2019 al “Giuseppe Lopresti” di Palmi (RC) in Palmese – Marsala, gara valevole per la 30° giornata, 13° di ritorno, del campionato di Serie D Girone I 2018-2019. Gli azzurri, dopo il pranzo in sede, si sono messi già in viaggio alla volta della località reggina dove pernotteranno.

Ecco la lista dei 22 convocati:

Portieri: Compagno (´99), Giappone (´01); Difensori: Benivegna (´00), Fragapane, C. Galfano (´99), Giardina, Giuffrida (´99), Maraucci, A. Rallo (´00). Centrocampisti: Candiano, Corsino, Ciancimino (´99), Lo Nigro, Patti (´01), Prezzabile (´98), Sekkoum; Attaccanti: Balistreri, Bonfiglio, L. Galfano (´03), Manfrè, Mazzara (´00), Napolitano (´99).

Squalificato: Tripoli (att.).

Indisponibili: /.

Marsala, 06/04/2019