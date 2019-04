Inserita in Sport il 06/04/2019 da Direttore

Pesi – Europei: domani Scarantino a caccia del titolo n°11

Batumi, 5 aprile 2019





Inizia domani l’avventura europea degli Azzurri sulla pedana di Batumi, in Georgia, dove si svolgeranno i Campionati Continentali Senior dal 6 al 13 aprile. Mirco Scarantino, Sergio Massidda e Giorgia Russo: sono loro i tre (dei dieci) italiani impegnati nella giornata d’esordio, i primi ad andare a caccia di punti olimpici. Una gara importantissima infatti in ottica Tokyo 2020: essendo una competizione di ‘categoria Gold’, gli Europei assegneranno punteggi molto alti in base al piazzamento ottenuto.













Riflettori subito puntati sulla categoria 55 kg maschile, alle ore 16.00 italiane, nella quale saranno impegnati Mirco Scarantino e Sergio Massidda. Per Sergio non si tratterà di accumulare punteggio in ottica ‘Tokyo 2020’ visto che ai prossimi Giochi la sua categoria non sarà presente, ma di fare esperienza e, perché no, ambire al più alto piazzamento possibile. L’azzurrino Under 17 arriva a questo appuntamento più carico che mai dopo il titolo iridato Youth conquistato il 9 marzo a Los Angeles, ed è ora desideroso di dare il meglio al suo primo Europeo Senior.





Tutt´altro discorso per Mirco Scarantino, che in Georgia andrà a caccia del suo undicesimo titolo Continentale: l’ultima volta, il 30 ottobre 2018, il nisseno delle Fiamme Oro era salito sul gradino più alto del podio nella competizione Under 23 in Polonia ed è ora deciso a riconquistare anche il titolo senior che gli manca da due anni. A dargli la carica sarà anche il bronzo Mondiale conquistato il 2 novembre ad Ashgabat in Turkmenistan, con un totale di 252 kg, la gara che diede il via al percorso olimpico.





In serata, alle ore 18.30, sarà poi la volta di Giorgia Russo; l’atleta dell’Esercito, ormai definitivamente passata alla 49 kg, affronterà la gara in modo sicuramente più consapevole dopo la scelta del cambio di categoria. Tra i suoi ultimi risultati internazionali, il doppio bronzo agli Europei di Bucarest del 2018 nella categoria 53 kg, e un argento di slancio ai Giochi del Mediterraneo, dietro alla collega Jennifer Lombardo. La Russo affronterà avversarie del calibro di Andries Elena Ramona, la rumena Campionessa Europea in carica, e le francesi Manon Lorentz e Anaïs Michel, storiche avversarie di Genny Pagliaro.





La gara sarà trasmessa sul sito di RaiSport web