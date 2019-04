Inserita in Cultura il 04/04/2019 da Direttore ´Amici della Musica´ di Trapani - Basilio Timpanaro al clavicembalo, Victoria Melik al violino barocco Domenica 7 aprile, Ore 18.30 Chiesa di Sant´Alberto - Via Garibaldi -Trapani



Trapani, 4 aprile 2019 - Domenica 7 aprile, alle ore 18.30, nella Chiesa di Sant’Alberto in Via Garibaldi a Trapani si esibirà, eseguendo le celebri sonate per violino e clavicembalo di Johann Sebastian Bach, il duo formato da Basilio Timpanaro al clavicembalo e Victoria Melik al violino barocco. L´evento fa parte della 66ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani.

Basilio Timpanaro, dopo aver conseguito il diploma con lode in pianoforte e direzione di coro, ha intrapreso lo studio del clavicembalo ed organo antico al Conservatorio di Rotterdam. Svolge attività concertistica con diversi cantanti e musicisti affermati nel campo della musica barocca.

Victoria Melik, nata in Canada nel 1993, ha studiato violino e ha conseguito la relativa laurea all’università di Waterloo. Collabora regolarmente con importanti nomi del panorama musicale sia in ambito orchestrale sia da camera.

La 66ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani è realizzata con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e con la collaborazione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, della Fondazione Pasqua 2000, il Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani, il Goethe Institut e l’Istituto di Cultura Italo Tedesco - sezione di Trapani.



BIGLIETTI

I biglietti potranno essere acquistati presso la Chiesa di Sant´Alberto, a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo: intero euro 7,00, ridotto euro 5,00 (studenti fino a 24 anni, soci Fondazione Pasqua 2000 per l´anno 2018, possessori Diamond Card, Associazione 50&Più).