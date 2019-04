Inserita in Sport il 03/04/2019 da Direttore ANCORA UN PODIO PER L’ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC: BELLETTI 2° IN SICILIA Ancora un podio per l’Androni Giocattoli Sidermec: il terzo per i campioni d’Italia in una settimana. A centrarlo è stato Manuel Belletti, secondo nella Catania-Milazzo (165 chilometri), tappa inaugurale del rinato Giro di Sicilia.

Il velocista romagnolo, ben supportato dalla squadra, ha disputato una bella volata nell’arrivo compatto del gruppo, dovendo cedere negli ultimissimi metri solo alla rimonta di Riccardo Stacchiotti (Giotti Victoria). Belletti, invece, ha preceduto Pacioni, Shilov, Molano, Filosi, Tizza e Albanese. «Complimenti a tutta la squadra per il gran lavoro nel finale, a Manuel per la buona volata e se solamente avessimo avuto un po’ più di fortuna avremmo potuto centrare la vittoria» riassume così la tappa il team manager di Androni Giocattoli Sidermec Gianni Savio, facendo riferimento anche agli ultimi dieci chilometri di corsa in cui la squadra ha preso in mano le redini della gara per pilotare il proprio velocista.

La corsa siciliana, che si concluderà sabato e che viene trasmessa in diretta sulle reti Rai, domani proporrà la seconda tappa Capo d’Orlando-Palermo.