Sanità. Cracolici: Sicilia unica Regione a non avere attivato percorsi nutrizionali per pazienti oncologici – presentata interrogazione all’Ars

La Sicilia è rimasta l’unica Regione in Italia a non avere ancora attuato le disposizioni in materia di “percorsi nutrizionali per i pazienti oncologici”, sancite nel dicembre 2017 dalla Conferenza Stato-Regioni. Il parlamentare regionale del PD Antonello Cracolici ha presentato una interrogazione all’Ars, rivolta all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, per chiedere l’emanazione in tempi rapidi dei decreti attuativi che permetterebbero agli operatori di lavorare nelle migliori condizioni possibili e di alleviare le sofferenze dei pazienti oncologici.





“Si tratta – dice Cracolici - di pazienti che spesso non possono alimentarsi in modo ‘tradizionale’ ed hanno dunque bisogno di nutrirsi attraverso differenti terapie e modalità. Le disposizioni in tal senso sono chiare e i percorsi nutrizionali specifici per questa categoria di pazienti sono stati concordati e valutati dal Ministero grazie anche all’impegno di numerose associazioni ed operatori del settore”.





“Mi aspetto – conclude Cracolici – che l’assessorato emani al più presto le direttive per attuare anche in Sicilia le terapie nutrizionali già vigenti nel resto d’Italia”.





martedì 2 aprile 2019