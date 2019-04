Inserita in Politica il 02/04/2019 da Direttore INTIMIDAZIONE AL SINDACO DI TORINO - LA SOLIDARIETÀ DELL’ANCISICILIA “Esprimiamo la solidarietà dell’AnciSicilia al sindaco di Torino, Chiara Appendino, bersaglio di un grave atto intimidatorio”. Lo hanno detto Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente presidente e segretario generale dell’AnciSicilia, che aggiungono: “Amareggiati per questo ennesimo gesto di intolleranza nei confronti di un rappresentante delle istituzioni, ribadiamo la piena convinzione che seguire la strada della “buona amministrazione” sia la risposta migliore per far prevalere il senso di legalità contro qualsiasi atteggiamento di prevaricazione”.