Inserita in Cronaca il 30/03/2019 da Direttore Marsala - AMBULANTI. VIETATA L’ATTIVITÀ DI VENDITA NELL’AREA ´SALATO´ IN COINCIDENZA CON IL ´MERCATO DEL CONTADINO´ Il loro stazionamento, sempre più numeroso, crea pericoli a viabilità e pubblica incolumità



Con un provvedimento sindacale pubblicato ieri dal Comune di Marsala, è stata vietata l’attività di commercio ambulante - di qualsiasi genere e tipologia merceologica - nell’area denominata “Salato”, limitatamente alle giornate di domenica (dalle ore 8 alle ore 14), in coincidenza con lo svolgimento del “Mercato del Contadino”. Alla base dell’Ordinanza, predisposta di concerto tra le Dirigenze di Polizia Municipale e Attività Produttive, ci sono motivazioni di sicurezza e viabilità. E ciò, tenuto conto che i suddetti ambulanti - operatori appartenenti alla categoria del commercio itinerante disciplinato con legge regionale n.18/1995 - da tempo, e sempre più numerosi, stazionano ogni domenica nei pochi spazi liberi dell’area "Salato". Tale stato di cose, come relazionato dai competenti dirigenti, è causa di interferenze sia con la circolazione dei mezzi degli operatori del “mercato domenicale” che dei veicoli dell’utenza, implicando altresì motivi di pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica. Da qui l’Ordinanza sindacale che, sulla scorta della richiamata Legge Regionale, impone le suddette limitazioni (relativamente alle domeniche e nella fascia oraria mattutina) allo svolgimento del commercio ambulante in prossimità del “Salato”. Tale area pubblica, infatti, dal 2013 è adibita allo svolgimento del “Mercato del Contadino”, ospitando altresì uno spazio riservato agli operatori della piccola pesca (in possesso di regolare licenza) per vendere il proprio pescato.