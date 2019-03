Inserita in Sport il 24/03/2019 da Direttore

Marsala Calcio: Città di Messina – Marsala 0-2

Un grande Marsala vola sul tappeto in erba sintetica del “Despar Stadium” e fa un sol boccone del Città di Messina. La gara termina in fotocopia a quella dell´andata, con Balistreri nel primo tempo e Manfrè nella ripresa a regalare senza insidie l´intera posta in palio agli azzurri. In classifica i lilibetani si issano a quota 46 punti e in attesa dei recuperi sono terzi con ben cinque lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici. Domenica prossima, 31 marzo 2019, al “Nino Lombardo Angotta” arriverà il Castrovillari, compagine cosentina in questo momento ottava con 38 punti e reduce da un bel pareggio casalingo contro la Turris. All´andata, al “Mimmo Rende” di Castrovillari (CS) i lilibetani si imposero con un rotondo 1-4, con i gol di Lo Nigro al 10´, la doppietta di Prezzabile (49´ e 68´) e il gol di Manfrè all´81´, subito dopo il gol della bandiera dei calabresi siglato da Puntoriere all´80´.





LA CRONACA:





Mister Francesco Viola schiera i suoi con il 3-5-2, con capitan Domenico Bombara nel tridente difensivo e l´attacco composto da Di Vincenzo e Galesio; mister Vincenzo Giannusa risponde a specchio con il 3-5-2, con il capitano di giornata Maiko Candiano ad agire da mezz´ala sinistra e l´attacco pesante composta da Manfrè e Balistreri.

Al 10´ Galfano crossa in mezzo, Manfrè si appoggia sull´accorrente Prezzabile ma il tiro finisce alto. Al 17´ Balistreri raccoglie un pallone al limite dell´area e calcia al volo, Paterniti blocca a terra. Al 35´ clamorosa chance per gli azzurri: Prezzabile riparte in contropiede sulla fascia destra e trova in piena area di rigore l´accorrente Candiano che tutto solo non riesce a impattare verso la porta avversaria. Al 44´ il Marsala passa: Balistreri raccoglie una seconda palla dai 18 metri e ci mette un attimo a sparare di destro, il pallone complice anche una leggera deviazione che spiazza Paterniti si insacca sotto la traversa per il meritato 0-1!

Nella ripresa i padroni di casa si gettano in avanti, ma gli azzurri colpiscono al 62´: abbattuto Candiano in area, il calcio di rigore è perfettamente trasformato da Manfrè. Al 70´ arriva l´unico vero brivido per gli azzurri: sponda di Codagnone per Costa, siluro dalla distanza che costringe Giappone ad esibirsi in un gesto tecnico che è forse la parata più bella della stagione. Al 72´, nell´ultima emozione dell´incontro il Marsala sfiora il terzo gol: il portiere messinese Paterniti cinischia col pallone fra i piedi e Balistreri è un falco nel rubarglielo, ma l´ariete azzurro da posizione molto defilata non riesce ad inquadrare la porta ormai sguarnita.





I TABELLINI:





Città di Messina – Marsala 0-2 (0-1 p.t.)

Città di Messina: Paterniti, Fofana (´99) (91´ Cannino (´00)), A. Fragapane (59´ Cangemi), Bellopede (´99), Bombara (K), Berra, Ferraù (´98), Costa (81´ Princi), Galesio (59´ Codagnone), Calcagno, Di Vincenzo (´00). A disposizione: Landi, De Lucia, Quintoni, Nunzio (´00), Santoro (´00).

Allenatore: Francesco Viola.

Marsala: Giappone (´01), C. Galfano (´99) (69´ Giuffrida (´99)), Maraucci (69´ Giardina), M. Fragapane, Napolitano (´99), Corsino, Balistreri (77´ Benivegna (´00)), Candiano (K), Prezzabile (´98) (76´ Ciancimino (´99)), Lo Nigro, Manfrè (69´ Bonfiglio). A disposizione: Compagno (´99), A. Rallo (´00), Mazzara (´00).

Allenatore: Vincenzo Giannusa.

Arbitro ed Assistenti: Sig. Giorgio Bozzetto della Sez. A.I.A. di Bergano; Sigg. Rodolfo Spataro della Sez. A.I.A. di Rossano (Corigliano-Rossano – CS) e Roberto Sciammarella della Sez. A.I.A. di Palmi (CS).

Reti: 44´ Balistreri (M), 62´ Manfrè (rig.) (M).

Ammonizioni: Galesio (CdM), Calcagno (CdM), Ferraù (CdM), Berra (CdM), Cangemi (CdM); Corsino (M).

Espulsioni: /.

Corner: 4 a 1 per il Città di Messina.

Recuperi: 1´ p.t. e 6´ s.t.

Spettatori: 200 circa.

Note: /.





Marsala, 24/03/2019