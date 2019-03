Inserita in Sport il 22/03/2019 da Direttore Marsala Calcio: Marsala – Città di Acireale 1946 1-0 Tre, come le affermazioni lilibetane stagionali su tre confronti con gli acesi; tre come i punti fondamentali conquistati in un pomeriggio di sole e di festa davanti a 1500 spettatori che hanno spinto dal primo all´ultimo istante la squadra, il Marsala batte 1-0 il Città di Acireale 1946 grazie al gol di Candiano nei minuti finali e si porta a quota 43 punti in classifica al terzo posto solitario dietro le corazzate annunciate Bari e Turris. Il Marsala conserva la quarta serie con sette giornate di anticipo e da neo-promossa adesso può davvero sognare in grande: almanacchi alla mano, è il punto più alto del calcio azzurro dal 2000 ad oggi. Domenica prossima, 24 marzo 2019, al “Despar Stadium” di Messina i lilibetani andranno a fare visita al Città di Messina, compagine che con 28 punti fatica in zona playout retrocessione. All´andata, al “Nino Lombardo Angotta” finì 2-0 con le reti messe a segno da Balistreri al 37´ e da Manfrè all´83´.

LA CRONACA:

Mister Vincenzo Giannusa schiera i suoi con il 4-3-3, con in porta il palermitano classe 1999 Giovanni Compagno al debutto assoluto in azzurro in sostituzione dello squalificato Giappone e con capitan Nagib Sekkoum in mediana a schermare Lo Nigro insieme a Prezzabile; mister Giuseppe Romano risponde con il 4-2-3-1, con capitan Giuseppe Madonia nel tridente di supporto all´unica punta Manfrellotti. La partita è subito viva e piacente, anche se in tutta la prima metà latitano le occasioni da gol. Il primo ed unico squillo è dei catanesi di Acireale con Manfrellotti che al 20´ approfitta di una distrazione azzurra, si gira in un fazzoletto e scaglia di sinistro verso la porta con il tiro che si spegne a lato. Nella ripresa sono i padroni di casa a tessere le fila del gioco. Al 46´ Manfrè incorna su calcio d´angolo, pallone fuori di non molto. Al 59´ parte la 4x100 acese in contropiede, con Manfrè Cataldi che conclude da buona conclusione costringendo Compagno a salvarsi affannosamente anche grazie all´ausilio del palo. Al 64´ Tripoli (appena entrato) e Mazzone si beccano a vicenda, l´arbitro estrae il cartellino rosso per entrambi lasciando tutti e due gli schieramenti in inferiorità numerica. All´83´ finalmente arriva un gol pesante nei minuti finali per il Marsala, ed è un gol cercato e bellissimo: schema su calcio di punizione, Sekkoum scavalca la barriera e serve Candiano che conclude in modo velenoso battendo Biondi; l´1-0 fa esplodere lo stadio e regge fino al 96´.

I TABELLINI:

Marsala – Città di Acireale 1946 1-0 (0-0 p.t.) Marsala: Compagno (´99), Benivegna (´00), C. Galfano (´99), Sekkoum (K), Fragapane, Balistreri (61´ Tripoli), Candiano, Prezzabile (´98) (71´ Napolitano (´99) ), Lo Nigro (83´ Corsino), Giardina, Manfrè (87´ Ciancimino (´99) ). A disposizione: Giordano (´02), Maraucci, A. Rallo (´00), Giuffrida (´99), Bonfiglio. Allenatore: Vincenzo Giannusa. Città di Acireale 1946: Biondi (´98), Iannò (´00), Talotta (´99), Aprile (84´ Ruocco (´99) ), Gambuzza, Campanaro (77´ Sanna), Leotta (14´ Raucci), Mazzone, Manfrellotti, Madonia (K) (76´ Russo), Manfrè Cataldi. A disposizione: Amella (´99), Di Pasquale (´00), Pantò (´99), Lentini (´99). Allenatore: Giuseppe Romano. Arbitro ed Assistenti: Sig. Andrea Calvazara della Sez. A.I.A. di Varese; Sigg. Glauco Zanellati della Sez. A.I.A. di Seregno (MB) e Michele Piatti della Sez. A.I.A. di Como. Rete: 83´ Candiano (M). Ammonizione: Campanaro (A). Espulsioni: 64´ Tripoli (M) per rosso diretto; 64´ Mazzone (A) per rosso diretto. Corner: 2 a 3 per il Città di Acireale 1946. Recuperi: 5´ p.t. e 6´ s.t. Spettatori: 1500 circa. Note: /.

Marsala, 17/03/2019