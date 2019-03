Inserita in Cronaca il 22/03/2019 da Direttore Aeronautica Militare 96° Anniversario Il 28 marzo 2019 il 37° Stormo di Trapani Birgi apre le sue porte in occasione del 96° Anniversario della fondazione dell´Aeronautica Militare. La giornata avrà inizio alle ore 09.30 con l´afflusso delle autorità per l´alzabandiera solenne e per proseguire poi con una mostra statica ed il sorvolo da parte degli F-2000 dello Stormo. La giornata sarà allietata dalla presenza dei ragazzi dello scuole, delle associazioni di volontariato e delle persone che desidereranno visitare lo Stormo.