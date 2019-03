Inserita in Cronaca il 22/03/2019 da Direttore

MONTEFRANCO (TR) – SINDACA CHIUSA NEL BOX DEL CANILE PER PROTESTA

Grazie al suo gesto la ASL dà il nulla osta per procedere con l’adozione dei cani. Rosati: ringrazio pubblicamente questa Sindaca per la sua battaglia che dovrebbe essere un esempio per tutti, in particolare per il Sindaco Orlando di Palermo che invece mostra disinteresse e indifferenza per le sorti dei suoi animali.









La struttura era stata posta sotto sequestro per motivi amministrativi dalla ASL e questo impediva a quattro cani, che avevano già trovato adozione, di lasciare il canile e andare finalmente nelle loro case. Per questo motivo, la coraggiosa Sindaca di Montefranco Rachele Tacalozzi si è chiusa in un box del canile con tanto di fascia tricolore. La sua protesta era proprio mirata a sollecitare il dissequestro dei 4 animali affinché potessero iniziare la loro nuova vita. Il suo gesto ha avuto una grande risonanza e ha permesso di ottenere l’effetto desiderato; la ASL ha concesso il nulla osta a procedere con l’adozione.





“Nei tanti anni di attivismo nel mondo animale, mi sono trovata spesso a scontrarmi contro l’indifferenza e il lassismo delle istituzioni”, afferma Piera Rosati– Presidente LNDC Animal Protection. “Questo caso è stato quindi davvero sorprendente e meritevole di plauso. Per questo ho scritto una lettera alla Sindaca, congratulandomi con lei e ringraziandola per essersi battuta per i diritti dei cani del suo Comune. Ci vorrebbero davvero più Sindaci come Rachele Tacalozzi in tutta Italia; Sindaci che prendano seriamente il loro ruolo di primo cittadino che, per legge, è anche il primo responsabile del benessere degli animali del proprio Comune.”





“Il coraggio e la determinazione della Sindaca Tacalozzi è particolarmente importante proprio in questi giorni, mentre si sta consumando al contrario una grande ingiustizia ai danni dei cani del Comune di Palermo. Il Sindaco Orlando sta dimostrando di volersi solo sbarazzare del ‘problema’, senza alcun interesse per le sorti dei suoi cani. Lo invito quindi a prendere esempio da chi invece fa onore al proprio ruolo”, conclude Rosati.





22 marzo 2019