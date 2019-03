Inserita in Cronaca il 21/03/2019 da Direttore Marsala - ALBERTO DI GIROLAMO: ´SONO COSTERNATO PER LA MORTE DI NICOLETTA INDELICATO – ESPRIMO LA MIA VICINANZA AI FAMILIARI´ La città si è svegliata con una notizia che non avrebbe voluto sicuramente leggere e sentire. Procura e Carabinieri sono riusciti a smascherare gli autori dell’efferato e assurdo delitto



L’intera città è sotto shock per la notizia della morte di Nicoletta Indelicato, la giovane 25enne il cui corpo senza vita è stato ritrovato, occultato, dai Carabinieri nel corso della notte appena trascorsa nelle campagne di contrada Sant’Onofrio, nelle vicinanze dell’Ospedale “Paolo Borsellino”. Nei marsalesi c’è oggi tanto dolore quanto rabbia per un efferato omicidio che sconvolge una sana famiglia della nostra Città, due professionisti esemplari e l’altro loro figlio. “Sono profondamente dispiaciuto – sottolinea il Sindaco Alberto Di Girolamo – per il tragico esito della scomparsa di Nicoletta Indelicato. Noi tutti speravamo di ritrovarla in vita in modo che potesse essere restituita all’affetto dei suoi familiari. E invece così non è stato. Il mio dolore è anche quello dell’intera collettività marsalese; tutti siamo affranti per la morte di Nicoletta e per la sua assurda uccisione. La mia vicinanza alla famiglia è totale. Al tempo stesso desidero plaudire il lavoro della Procura della Repubblica e dei Carabinieri per avere assicurato alla giustizia gli autori del crimine”.