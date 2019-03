Inserita in Sport il 12/03/2019 da Direttore TAEKWONDO. CINQUE PODI PER LA SOCIETÀ MAZARESE ´ASD TAEKWONDO 2000´ Weekend intenso per la società mazarese "ASD TAEKWONDO 2000", che si è ritrovata ha partecipare alla gara "Interregionale PUGLIA", tenutasi a Bari ed alla gara "Regionale Sicilia" di Bagheria.

Ottimo il bottino: nella gara pugliese, guidati dai Maestri Vito MARINO e Daniele FORTUNATO, GANCITANO Alessandro conquista la medaglia d´oro e SERRA Gaia quella di Bronzo. In quella Siciliana invece, guidati dalla Maestra Michelle Marino, BONFANTE Francesco conquista la medaglia d´argento mentre gli atleti SACCO Michele e TUMBIOLO Christian quella di Bronzo. Continua così la serie positiva delle prestazioni degli atleti della "ASD TAEKWONDO 2000". Adesso gli allenamenti si intensificano in virtù del Campionato Italiano di fine marzo a Riccione che vede quattro atleti della società impegnati nella competizione nazionale.

Nella foto, da sinistra Alessandro Gancitano, Maestro Vito Marino e Gaia Serra al Palaflorio di Bari