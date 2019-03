Inserita in Sport il 11/03/2019 da Direttore Aladin Ayoub portiere italo – tunisino Occhio al talento: Aladin Ayoub, portiere tunisino in forza alla Virtus Entella



Il manager toscano Alessio Sundas (fautore della trattativa che favorirà il trasferimento di Messi in Italia ed ideatore del progetto "Sundas – Stadio di proprietà"), titolare della Sport Man (agenzia che ricerca sponsor, valorizza atleti e intermediazioni sportive), tra i suoi assistiti esce il nome del fuoriclasse Aladin Ayoub portiere italo – tunisino, classe ´96.

Il giovane portiere tunisino, dopo aver disputato il campionato di Serie B con la Virtus Entella, in questa stagione si sta mettendo in mostra con il club ligure, capolista in lega pro. Nel frattempo, il suo procuratore Alessio Sundas, sta valutando per lui diverse soluzioni di mercato, soprattutto quella che prevede un trasferimento del portiere nel campionato tunisino, dove potrà essere seguito dalla Nazionale tunisina.

La Sport Man, agenzia sportiva del manager Alessio Sundas, sta valutando le diverse offerte di sponsorizzazioni che sono pervenute.