CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Una pièce per riflettere sull´omofobia al teatro Apollo Anton Rocco Guadagno. "Ha detto mamma"



Domenica 10 marzo alle ore 18,30.

"Ha detto mamma": è lo spettacolo con Giada Lorusso, Valeria Romanelli, Erica Zambelli e Piero Grant che andrà in scena domenica 10 marzo, alle ore 18,30 al teatro Apollo Anton Rocco Guadagno. "Ma il destino non ci ha mica avvisato che i donatori potevano essere anche neri": una pièce brillante per riflettere su un tema attuale e controverso. La rivisitazione in chiave comica di un fatto realmente accaduto: "una coppia omosessuale sporge denuncia perché a seguito di una inseminazione artificiale nasce un bambino di colore".

"Il testo porta in scena le aspettative di perfezione di un qualunque neo-genitore verso il proprio figlio in arrivo: il tema della genitorialità è affrontato in maniera ironica giocando sulle apprensioni e le paure portate all´estremo. Ad affiancare il tema principale c´è inoltre il razzismo e il pregiudizio da parte di una società che ogni giorno ci presenta fatti di cronaca creando stati di terrorismo psicologico instillando sentori di paura verso il prossimo e inducendo sempre più ad un auto-isolamento..."

Lo spettacolo rientra nel cartellone della stagione invernale del teatro Apollo Anton Rocco Guadagno organizzata dal Comune e Proloco con la direzione artistica di Antonio Enea. Ingresso non abbonati € 10 (Info: 3394242200)

Anna e Vanna sono una coppia omosessuale che, a seguito di una inseminazione artificiale eseguita nella clinica spagnola "Los Spermas per Todos", decide di contattare un avvocato per sporgere denuncia. Le due donne lamentano di aver avuto un figlio nero senza essere state adeguatamente informate. La coppia arriva a sequestrare prima l´avvocato poi l´assistente sociale pur di ottenere un risarcimento danni dalla clinica poiché convinta di essere vittima di un complotto omofobo.