Inserita in Sport il 09/03/2019 da Direttore GRAN GALÀ DI KICK BOXING A CURA DI WMKF E WCA A MESSINA. SUL RING GIOACCHINO MANCUSO DI TRAPANI PER IL TITOLO EUROPEO



Tutto pronto per il Gran Galà di Kick Boxing che si terrà stasera a Messina presso gli spazi del Pala Mili, lungo la Statale 114, alle 18:30.

Si tratta della prima tappa del Circuito AISUDAN che darà il via alla scalata dei fighters europei alla cintura della WCA, la World Combat Arena.

Il main event del Galà di Kick Boxing della World Martial Kombat Federation sarà l’incontro per il titolo europeo.

Occhi puntati su Gioacchino Mancuso, in corsa per la conquista della cintura di campione europeo per la Martial Kombat Pro, che salirà sul ring oggi contro il forte atleta portoghese Tiago Lima.