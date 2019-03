Inserita in Economia il 08/03/2019 da Direttore AEROPORTO ´V. FLORIO´: NUOVA PROCEDURA PER AFFIDARE I SERVIZI DI PROMOZIONE TURISTICA NON ASSEGNATI Complessivamente, un investimento di quasi 14 milioni di euro



Conclusa la gara con la quale sono stati aggiudicati i tre lotti di servizi di promozione turistica collegati con l´aeroporto “V. Florio” (Lazio e Lombardia alla Compagnia ALITALIA; Piemonte alla BLUE AIR), diversi incontri si sono tenuti tra l´Assessorato regionale al Turismo, l´Airgest e i Comuni interessati per decidere la via più spedita per giungere all´assegnazione dei rimanenti 22 lotti. La procedura scelta è stata quella negoziata, con “manifestazione di interesse” pubblicata anche sulla Gazzetta ufficiale europea. Fase, questa, che il Comune di Marsala - Ente capofila tra quelli firmatari dell’Accordo di collaborazione per lo sviluppo della vicina Aerostazione “V. Florio” - ha formalizzato con un atto del dirigente Giuseppe Fazio (settore Attività Produttive), finalizzato a ricercare operatori economici cui affidare servizi di promozione turistica. Si tratta di progetti di marketing volti a favorire l´incremento di visitatori nell´ambito territoriale che gravita attorno allo scalo aeroportuale provinciale e che vede assieme Marsala, Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Campobello, Custonaci, Castellammare, Favignana, Paceco, Salemi e Valderice. “Un percorso individuato da tutti i partner, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo, con l´obiettivo di fare presto. E ciò, assumendoci responsabilità ed oneri per la crescita del territorio, puntando sul turismo grazie alle bellezze paesaggistiche e culturali che attirano i visitatori”. Trascorso il termine per la presentazione della documentazione (5 aprile), competerà poi alla Centrale Unica di Committenza che fa capo a Comiso provvedere all´aggiudicazione dei lotti. Quelli non ancora assegnati comprendono Regioni italiane (Sardegna, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Veneto e Friuli Venezia-Giulia) e Paesi esteri (Francia, Polonia, Belgio, Germania, Malta, Olanda, Slovacchia, Spagna, Repubblica Ceca, Regno Unito e Scandinavia). Complessivamente, il progetto di marketing territoriale rappresenta un investimento di quasi 14 milioni di euro, con risorse messe a disposizione dall´Assessorato regionale al Turismo.