XII Rassegna teatrale Lo stagnone..scene di uno spettacolo con la direzione artistica di Vito Scarpitta, il patrocinio del comune di marsala, media partner videoh24, Sabato 9 Marzo alle ore 21.30. l’associazione Culturale Arco di Marsala porta in scena, presso il teatro Impero di Marsala, un rifacimento dello spettacolo musicale più replicato nella storia dell’Arco, Ri..Parlami d’amore Mariù . L’orchestra dal vivo suonerà bellissime musiche swing degli anni ’40 e ’50 diretta dal presidente Dr. Francesco Rallo, mentre le musiche sono arrangiate dal bravissimo maestro Aldo Bertolino. Per l’occasione rientrerà da Londra il cantante Ugo Rosano e in scena andranno anche, Roberta Urso, Milena Urso, Marcella Urso, Giacomo Frazzitta alle voci, al pianoforte Francesco Rallo, alla chitarra Andrea Pellegrino, al basso Pierluigi Spanó, alla batteria Francesco Di Girolamo, alla tromba Aldo Bertolino, al Sax tenore Marco Pizzo e al trombone Nicola Genova . Lo spettacolo replicato con oltre 90 repliche tra il 1993 e il 2003 è uno sguardo su come eravamo e soprattutto una riflessione, talvolta divertita, su come siamo adesso dal punto di vista storico . Sabato 9 Marzo alle ore 21.30. l’associazione Culturale Arco porta in scena, presso il teatro Impero di Marsala, Ri..Parlami d’amore Mariù . Info e prenotazioi 320.8011864 – 338.2615790 – 328.9542658 – 339.7225934 Prev. Pro Loco via XI maggio e I Viaggi dello stagnone via dei Mille a Marsala. On-line piantina per la scelta dei posti su www.compagniateatralesipario.it #lasipario #primafilaservicewww.compagniateatralesipario.it Info: 320.8011864 Prevendita: Agenzia i viaggi dello Stagnone via dei mille 45, 91025 Marsala TP Pro Loco Marsala chiamando al 338.2615790 PLATEA num. € 10,00 + d.p. GALLERIA € 08,00 + d.p.