Inserita in Sport il 05/03/2019 da Direttore Grande appuntamento con la Pesistica Paralimpica domenica 10 marzo a Fiorenzuola d’Arda (PC). Para Powerlifting - Record di partecipanti per la Coppa Italia del 10 marzo! Banco di prova per il DT Boraschi per chiudere rosa della Nazionale



Roma, 5 marzo 2019

Grande appuntamento con la Pesistica Paralimpica domenica 10 marzo a Fiorenzuola d’Arda (PC). Il Palazzetto dello Sport di Via Boiardi sarà teatro della Coppa Italia di Para Powerlifting, con ben 71 atleti in gara, un vero e proprio record per la disciplina, considerando i 56 dello scorso anno.

57 gli uomini e 14 le donne in gara, tra cui 5 junior, a testimonianza dei tanti giovani che si stanno avvicinando alla pesistica paralimpica. Come di consueto sono Lombardia e Sicilia le regioni presenti con il maggior numero di atleti tesserati.

All´appuntamento saranno presenti alcune delle “colonne” della Nazionale tra cui Capitan Matteo Cattini e Donato Telesca (che solo pochi giorni fa a Dubai ha fissato il nuovo Record del Mondo Juniores).

Un banco di prova importante per Sandro Boraschi, Direttore Tecnico della Nazionale Paralimpica, che una settimana dopo la Coppa Italia dovrà comunicare i nomi dei quattro atleti che saranno presenti alla World Cup di Eger, in Ungheria, a fine aprile.

“Spero di vedere una bella gara - dice Boraschi – ci sono ancora dei posti vacanti e la prestazione del 10 marzo sarà determinante. Sono molto contento che il numero di atleti partecipanti stia crescendo anno dopo anno, non solo in Coppa Italia ma anche in campionato. Questo, tra l’altro, ci ha portato a dover organizzare delle selezioni regionali, per poter portare alle finali solo i migliori. Il che consente di alzare la competitività e il livello degli atleti in pedana”.

Appuntamento dunque domenica 10 marzo alle ore 9.00 presso il Palazzetto dello Sport di Via Boiardi (a 1 ora di macchina dall´aeroporto di Milano Linate).

Video