GRAVI DISABILITÀ. ASSISTENZA DAL DISTRETTO SANITARIO MARSALA-PETROSINO ATTRAVERSO IL ´PATTO DI SERVIZIO´ Entro il 29 Marzo la presentazione delle richieste



L’Assessorato regionale alle Politiche Sociali ha assegnato al Distretto sociosanitario Marsala-Petrosino risorse economiche da destinare a cittadini con gravi disabilità e non autosufficienti. Da qui l´Avviso Pubblico con il quale lo stesso Distretto assegna il termine del prossimo 29 Marzo, entro il quale gli interessati possono presentare l´istanza per la sottoscrizione del “Patto di Servizio”, finalizzato ad individuare forme di assistenza a mezzo di erogazione di servizi territoriali. Successivamente, l´Unità valutativa multidimensionale (UVM) del Distretto 52 - integrata dagli assistenti sociali dei Comuni di Marsala e Petrosino - stilerà l´elenco degli aventi diritto, stabilendo un ordine di priorità che tenga conto sia delle limitazioni funzionali della persona disabile e della condizione socioeconomico-familiare-ambientale, nonchè delle eventuali altre forme di assistenza in godimento. Sarà il Comune di Marsala (capofila del Distretto) - acquisiti i “patti di servizio” con i relativi “budget di progetto redatti dall’UVM - che procederà all’erogazione dei servizi territoriali agli aventi diritto. http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/29370 Requisiti e modalità di presentazione delle istanze online, all´indirizzo