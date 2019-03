Inserita in Politica il 01/03/2019 da Direttore MAFIA = ON. ERASMO PALAZZOTTO (SI – LEU) SUICIDIO GRECO È SCONFITTA PER LO STATO SALVINI TROVI TEMPO PER FARE CHIAREZZA Il suicidio dell’imprenditore Rocco Greco rappresenta una sconfitta per lo Stato e un pessimo segnale a quanti vorrebbero denunciare le estorsioni e il racket.

Davanti ad una tragedia come questa è dovere delle Istituzioni fare chiarezza su tutti i passaggi che hanno portato un imprenditore a fare una scelta così drammatica. Penso che il Ministro Salvini debba trovare il tempo per spiegare esattamente cosa è successo e che la commissione parlamentare Antimafia dovrebbe aprire una riflessione per comprendere come sia possibile che sempre più spesso chi denuncia finisce per diventare vittima anche dello Stato.

Lo afferma il deputato siciliano di Sinistra Italiana – LeU Erasmo Palazzotto, componente della commissione parlamentare Antimafia.

Lo rende noto l’ufficio stampa gruppo parlamentare Liberi e Uguali

Roma, 1 marzo 2019