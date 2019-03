Inserita in Tempo libero il 01/03/2019 da Direttore Jack & the starlighters il 2 marzo da Merlino La band capitanata da Gioacchino “Jack” Cottone il 2 marzo nel locale di Palermo



Il rock made in Palermo nel locale di tendenza della città.

Jack & the Starlighters suonano il 2 marzo alle 22 da Merlino in via Trapani 3/d.

La band, capitanata da Gioacchino Cottone alla voce, promette «una serata rock, dove tutti si divertiranno tra performance e battute». Gli altri componenti della band sono: Danilo Mercadante alla chitarra, Dario Lo Giudice al basso e Fabrizio Pacera alla batteria. In scaletta i brani del beat italiano e inglese degli anni Sessanta, ma anche tanto rock anni Settanta. Non mancheranno brani di Otis Reddding.

Jack & the starlighters inoltre faranno ascoltare al pubblico alcuni loro brani inediti, in primis “La Gitana”, singolo il cui video, diretto dallo stesso Gioacchino Cottone, è visibile su YouTube: www.youtube.com/watch?v=oE48P51tt5w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2rcn89pGWE6bfBMize_eormsXv7huJptngi_pU-qk1PX05N07SDMsfU4Q

FOLLOW JACK & THE STARLIGHTERS: Instragram - www.instagram.com/jackethestarlighters/ FACEBOOK - https://www.facebook.com/jack.starlighters/ MORE MUSIC - www.youtube.com/user/jackstarx/videos SUBSCRIBE HERE - www.youtube.com/user/jackstarx/featured

MINIBIOGRAFIA - Jack & the starlighters nascono nel 2002. Jack è la voce solista, Dario Lo Giudice il bassista, Danilo Mercadante la chitarra solista e il tastierista, Fabrizio Pacera il leader della batteria e delle percussioni. Il gruppo ha in attivo oltre 4 mila concerti tra piazze, locali e apparizioni televisive. Tra queste ultime spiccano l’essere stati doppiamente protagonisti di due scherzi organizzati dal programma televisivo “Le iene” di Italia uno. Il primo vede protagonista Jack: https://www.iene.mediaset.it/video/pasca-ti-devo-dire-una-cosa-_70450.shtml. Il secondo l’intera band: https://www.iene.mediaset.it/video/pasca-ti-devo-dire-una-cosa-_70510.shtml. Nella sua versione allargata la band vanta in curriculum anche un tribute show a Otis Redding: https://www.youtube.com/watch?v=Da-0ApNZeIU. Attualmente la band sta lavorando a un progetto di musica inedita