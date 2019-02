Inserita in Tempo libero il 27/02/2019 da Direttore Al Carnevale di Petrosino arrivano ´Matt & Bise´ Il duo di youtuber si esibirà domenica 3 marzo sul palco in viale Licari



Petrosino, 27.02.2019

Saranno Matt & Bise i protagonisti dello “Show Carnival” in programma domenica 3 marzo a Petrosino. Il duo di youtuber più amato in Italia si esibirà a partire dalle ore 21,30 (al termine della sfilata dei carri) sul palco allestito in viale Giacomo Licari. Un appuntamento che arricchisce ancora di più il ricco programma dello storico Carnevale di Petrosino e che richiamerà in piazza i tantissimi fans del duo comico, idolo dei teenagers e non solo. Dopo l’esibizione, Matt & Bise si intratterranno all’interno del Centro Polivalente con il pubblico per le foto e gli autografi.

Matteo Pelusi (1993) e Valentino Bisegna (1993) sono youtubers, intrattenitori e scrittori. Sono circa 2 milioni gli iscritti al proprio canale Youtube, mentre i loro video sono stati visualizzati oltre 315 miloni di volte. Matt & Bise hanno più di 2 milioni di followers su Facebook e 300mila followers su Twitter nei rispettivi canali.

Hanno partecipato ai programmi Mediaset “#Estate”, “Chi ha incastrato Peter Pan” e “Tiki Taka”. Nel 2015 esce il loro primo libro “Fuori dal web” che vende circa 50 mila copie. Successo replicato nel 2017 con il loro secondo libro “Una mamma per nemica” che ha superato le 30 mila copie vendute. Nel 2016 entrano ufficialmente nel Guinness World Record per aver realizzato l’asta di selfie più alta del mondo. Nel 2018 è uscito il loro terzo libro dal titolo: “Mamma ci siamo persi a New York” (come imparare l’inglese nonostante Matt & Bise)”. Inoltre, il duo ha partecipato a Social Face #3 e Fufforial in prima serata su Sky Uno e a The Voice Of Italy in prima serata su Rai2, e ha realizzato un programma sul canale Super TV! intitolato “Unboxing Time”.