Inserita in Tempo libero il 26/02/2019 da Direttore Marsala - IN FASE DI RIFINITURA CARRI ALLEGORICI ED ABITI DEL CARNEVALE MARSALESE DA SABATO E FINO A MARTEDÌ PROSSIMO QUATTRO GIORNI DI ALLEGRIA IN CITTÀ



I componenti delle Associazioni interessate, le scuole di ballo e i privati che prendono parte al Carnevale marsalese stanno ultimando sia i carri allegorici, che gli abiti che sfileranno dal 2 al 5 marzo prossimi per le vie del Centro Urbano. Quattro i carri allegorici realizzati dall’ Ass. “Mamme Attive” e “Viva Marsala”: "Da che parte stai?", "Il mondo delle favole", "Marsala terra mia" e "Garibaldi". Tutti sfileranno sabato 2 e lunedì 4, con partenza da via Degli Atleti (ore 16.30) e proseguimento per il Cavalcavia, via Pascasino, piazza Marconi, via Sardegna, via Amendola, piazza Matteotti, via Alagna, via Mazzini, piazza Pizzo, viale Fazio, via Roma, via Nuccio, Lungomare Mediterraneo, piazza Piemonte e Lombardo e arrivo, attorno alle ore 20.30, al Monumento ai Mille. Qui, domenica 3 marzo, gli stessi Carri si potranno ammirare nel corso dell´esposizione pomeridiana (dalle ore 16.30 alle ore 20.30). Quest´anno, in programma, anche la sfilata di maschere "La Gioia della Vita", a cura di Vita Anna Baiardi. Si svilupperà nei giorni 3 e 5 marzo, con un corteo che muoverà alle ore 17 da Piazza del Popolo, proseguendo poi per via Mazzini e piazza Pizzo. Da qui, il percorso inverso, con ritorno in Piazza Del Popolo dove - fino alle 21 - si terrà uno spettacolo che coinvolgerà i cittadini in diverse animazioni: modelle che indosseranno abiti scenici, scuole di ballo, artisti di strada, trampolieri, zucchero filato... Una Commissione valuterà i carri più originali e animati, assegnando premi al primo classificato ("Crociera nel Mediterraneo") e al secondo ("Weekend in Sicilia").