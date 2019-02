Inserita in Sport il 25/02/2019 da Direttore TERRASINI - Calcio giovanile: Tutto pronto per il 10° Memorial Aldo Favazza 25 FEBBRAIO 2019 TERRASINI (PA) - Giovedì 28 febbraio, venerdì 1 e sabato 9 marzo si disputerà la 5^ Coppa Carnevale Città di Cinisi e 10° MEMORIAL Aldo Favazza", manifestazione di calcio giovanile autorizzata dalla FIGC, che si avvarrà della collaborazione degli arbitri ASI, organizzata in sinergia fra l’Acd Città di Cinisi e l’Asd Renzo Lo Piccolo Terrasini.

La kermesse calcistica che si svolgerà in occasione delle festività carnevalesca, che si giocherà nei centri sportivi Gazzara di Terrasini e Ground di Cinisi dove vede impegnate le formazioni classi 2009, 2010 e 2011 delle più importanti di calcio giovanile della provincia di Palermo.

La premiazione si svolgerà il 9 marzo in piazza V.E. Orlando a Cinisi durante le sfilate carnevalesche.