Inserita in Cultura il 24/02/2019 da Direttore IV° Corso di Potatura dell’Olivo con sistema semplificato a Vaso Polifonico Si svolgerà da sabato 9 a domenica 10 marzo il quarto corso di potatura dell’olivo con sistema semplificato a “Vaso Polifonico”, La parte teorica (9 marzo) con inizio alle ore 16.00 che si svolgerà presso l’aula consiliare del Comune di Campofelice di Roccella (PA), mentre la parte pratica di potatura (10 marzo) verrà espletata presso l´azienda Agricola " Terra di Himera ".

Il corso è organizzato dall’ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) zonale di Collesano in collaborazione con il Parco delle Madonie, il giornale “Sicilia Agricoltura”, l’Accademia Epulae – Epuale News e l’Università delle Arti, Mestieri e Cibo della civiltà rurale mediterranea.

All’attività formativa possono partecipare tutti coloro che hanno almeno compiuto 15 anni di età e per un numero massimo di 40 corsisti.

Il corso sarà tenuto dal Dr. Agronomo Mario Liberto e dal P.A. Francesco Bruscato.

La parte didattica riguarderà i seguenti argomenti: fisiologia della pianta dell’ ulivo, tecniche agronomiche e di coltivazione, fasi fisiologiche della pianta, tecnica di potatura, potatura di allevamento, produzione e di riforma, raccolta dell´ulivo.

La parte pratica riguarderà la tecnica di potatura da "terra" con ausilio di attrezzature telescopiche. I corsisti dovranno munirsi preventivamente di attrezzature tecniche, almeno di: segaccio e forbice.

Chi aderisce al corso riceverà in omaggio: un segaccio per potare, materiale didattico, copertura assicurativa, inoltre, nella giornata di domenica, si potranno degustare i prodotti tipici madoniti e le prelibatezze della filiera delle olive. A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il corso è propedeutico per l’iscrizione all’albo regionale dei potatori.

La quota di partecipazione e di € 65,00. Per informazioni contattare il 3208233570 oppure tramite e mail anascollesano@gmail.com . Il termine iscrizione è prevista giorno 6 Marzo 2019 alle 12:00.

N.B. Ai fini organizzativi il numero minimo per inizio corso è di 15 unità, per un massimo di 40, non si terranno valide altre adesione.

Articolo Quotidiano Sociale