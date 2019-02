Inserita in Cronaca il 21/02/2019 da Direttore Erice - DAL 1° MARZO IL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA Dal giorno 1 marzo 2019 differenziare ad Erice sarà più facile. A partire da tale data, infatti, sarà attivo il servizio porta a porta che verrà garantito da parte del nuovo gestore, la ECONORD, che prenderà il posto del gestore uscente, la Energetikambiente, che fino al 28 febbraio gestisce la fase transitoria che prevede la raccolta nelle ore pomeridiane, dalle 13:00 alle 19:30.

A partire dal 1° marzo, invece, verrà ripristinata la raccolta nelle ore mattutine ed in tal senso, per garantire il decoro urbano, i rifiuti dovranno essere esposti all’interno dell’apposito contenitore davanti l’abitazione dalle ore 21,00 del giorno antecedente la raccolta, nelle giornate stabilite dal calendario.

Nella prima fare potranno essere utilizzati i kit della precedente gestione mentre la distribuzione dei nuovi kit per la raccolta differenziata sarà avviata dal prossimo 11 marzo nei punti di smistamento e nelle giornate indicate nel calendario.

L’utente potrà ritirare gratuitamente il kit per sé o per conto di altro utente previa presentazione della tessera sanitaria dell’intestatario del ruolo TARI.

Per prenotazioni, segnalazioni o disservizi sarà attivo il numero verde gratuito 800.688559, attivo dal lunedì al venerdì.

Erice, 21 febbraio 2019

