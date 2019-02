Inserita in Cronaca il 19/02/2019 da Direttore DAL 1° MARZO A CAMPOBELLO ATTIVO LO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA Consentirà di presentare le pratiche per via telematica, snellendo i tempi, semplificando le procedure e garantendo la massima trasparenza



Dal 1° marzo a Campobello sarà attivo in via esclusiva lo Sportello Unico per l’Edilizia che consentirà ai tecnici di presentare per via telematica le pratiche riguardanti l’edilizia residenziale.

In vista di questo importante obiettivo, giovedì scorso, nell’aula consiliare del Comune, si è infatti tenuto un incontro formativo organizzato dall’assessore comunale all’Urbanistica Valentina Accardo e rivolto ai liberi professionisti del territorio finalizzato proprio a fornire istruzioni per l’utilizzo della piattaforma.

L’incontro ha visto gli interventi dei consulenti di Infocamere, dott.ssa Maddalena Venezia e dott. Edilio Aterno. Sono stati presenti, inoltre, il sindaco Giuseppe Castiglione, il vicesindaco Nino Accardo, il dirigente comunale dei Lavori Pubblici Salvatore Montalbano e il vicesegretario generale della Camera di Commercio di Trapani Giuseppe Cassisa.

Anche lo Sportello Unico per l’Edilizia, così come il SUAP, attivato dal Comune già dal 2015, si avvale del portale telematico camerale “Impresa in Un giorno”, rappresentando un unico punto di riferimento per il privato interessato a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso.

«L’attivazione del SUAP – spiega l’assessore Valentina Accardo – consentirà di semplificare l’iter burocratico, offrendo agli utenti un facile accesso agli elementi normativi e a tutte le informazioni necessarie per la presentazione e l’elaborazione delle pratiche. Lo sportello, inoltre, rappresenta uno strumento strategico per promuovere la trasparenza delle procedure, garantendo il rispetto dei tempi dettati dalla norma, consentendo di tracciare tutte le integrazioni documentali e imponendo altresì di seguire in modo rigoroso l’ordine corretto delle istruttorie».