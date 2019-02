Inserita in Cultura il 19/02/2019 da Direttore

Per iniziativa di BCsicilia e Istituto ´Mattarella – Dolci´ si presenta il libro ´Le Fiabe di Pitrè e i miti classici. Richiami esoterici nella Tradizione siciliana´

Si presenta venerdì 22 Febbraio 2019 alle ore 9,30, presso l’Aula Magna I.I.S.S. “Mattarella – Dolci” a Castellammare del Golfo , il volume di Claudio Paterna: “Le Fiabe di Pitrè e i miti classici. Richiami esoterici nella Tradizione siciliana”. La manifestazione è promossa da BCsicilia e I.I.S.S. “Mattarella – Dolci” di Castellammare del Golfo. Dopo i saluti di Nicolò Rizzo, Sindaco di Castellammare del Golfo e di Ioana Giacalone, Dirigente scolastico I.I.S.S. “Mattarella – Dolci”, sono previsti gli interventi di Giovanna Minardi, Docente presso l’Università degli Studi di Palermo e di Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia. All’incontro sarà presente l’autore. Modererà l’incontro Ignazio Sottile, Presidente BCsicilia, sede di Castellammare del Golfo. Conclusione affidata alle musiche e ai canti di Joe Margagliotti.

Il libro: L’autore, nell’analisi delle oltre duecento fiabe raccolte dal Pitrè, ha ritrovato in oltre venti racconti di magia (e non solo), collegamenti col mondo classico e con i miti precristiani, evidenziando le ricerche di altri studiosi sull’argomento ma soprattutto andando egli stesso alla ricerca di varianti e comparazioni da cogliere nella versione originale in siciliano e nella “traduzione” italiana dei testi. Il ruolo femminile predominante in questi racconti, non solo per il ruolo svolto da Agatuzza Messia nella trasmissione orale d’essi, permette di formulare ipotesi sulle affinità col culto mediterraneo della Grande Madre, argomento di grande attualità anche per i riti d’iniziazione.

L’autore: Claudio Paterna, attualmente dirigente del Centro regionale per il restauro è stato allievo degli antropologi Bonomo, Rigoli e Buttitta, ed è membro della commissione regionale per il REIS (Registro Eredità Immateriali). Ha collaborato col Centro Internazionale di Etnostoria e in questo ambito ha approfondito ricerche storico-antropologiche, soprattutto sulla storia "risorgimentale", quale Presidente del Comitato di Palermo dell´Istituto per la Storia del Risorgimento. Impegnato intellettualmente come divulgatore e giornalista ha collaborato con i quotidiani L´Ora, Giornale di Sicilia, L´Avanti, Repubblica e Il Mediterraneo. Tra le sue pubblicazioni più importanti si segnalano: "Persistenze e ritualità arcaiche"; "Mestieri artigianali nella terra di Demètra", "Scuola-museo Diffuso. Un progetto di alfabetizzazione antropologica", "Valori e ideali risorgimentali nell´emigrazione italiana".

