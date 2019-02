Inserita in Cultura il 19/02/2019 da Direttore Il duo Comuzzi – Curti Giardina protagonista al ´V. Pappalardo´ di Castelvetrano Lunedì 18 Febbraio 2018, presso il plesso “Vito Pappalardo” di Castelvetrano, il duo Comuzzi – Curti Giardina è stato protagonista di un concerto per Pianoforte e Viola indirizzato agli alunni frequentanti l’Indirizzo Musicale, operante presso la Scuola Secondaria di I grado “V. Pappalardo”.

E’ stato eseguito un programma con composizioni di J. S. Bach, R. Schumann, J. Brahms, M. Glinka, A. Longo, suscitando negli alunni attenta partecipazione ed emozione davvero esemplare.

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Rosa Barone, ha evidenziato la grande attenzione e sensibilità destinata da sempre dall’Istituto alla Musica, infatti non a caso l’I.C. “Radice – Pappalardo”è l’unica scuola ad indirizzo musicale della città.

Particolare apprezzamento è stato manifestato per l’alta qualità musicale, in particolare al M° Demetrio Comuzzi, violista di chiara fama nazionale nonché docente di Quartetto e Musica da Camera al Conservatorio di Trapani e al M°Anna Maria Curti Giardina, docente di pianoforte nelle scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale che è stata alunna di pianoforte del corso ad indirizzo musicale della S.M.S “V. Pappalardo” di Castelvetrano.