Inserita in Sport il 16/02/2019 da Direttore Sundas chiama il Primo cittadino di Palazzo Tursi e Preziosi: è arrivato il momento che il Genoa abbia il proprio stadio di proprietà. In un contesto competitivo come quello sportivo, in continua evoluzione, l’impegno dei vari soggetti (club e dirigenti) nei confronti degli stakeholder, costituisce un importante fattore strategico alla base del successo nel medio-lungo periodo, soprattutto quando riesce a conciliare competitività e sostenibilità.

La proprietà dello stadio è il punto di partenza per affrontare le sfide di questo periodo e purtroppo l’Italia è indietro (eccetto poche eccezioni).

La Sport Man, agenzia che si occupa di intermediazioni sportive, valorizzazione atleti e ricerca sponsor per club, grazie al manager Alessio Sundas (colui che sta provando a portare Messi in Italia), in data odierna ha contattato il Comune della Lanterna e il Grifone proponendosi come intermediario per far sì che il Genoa abbia lo stadio di proprietà.

“Il Genoa è una società seria e con dei tifosi straordinari che si meritano un salto di qualità che solo la gestione di uno stadio può garantire” così il manager Sundas.

Nei prossimi giorni la Sport Man contatterà le parti per vedere come si procedere.