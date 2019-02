Inserita in Economia il 15/02/2019 da Direttore Erice - Richiesto finanziamento per l’efficientamento energetico di 15 alloggi di edilizia residenziale in via Fratelli Aiuto – via Trento Nell´ambito del programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, il Comune di Erice ha avanzato richiesta di finanziamento al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Servizio 5 - Edilizia varia - Gestione patrimonio abitativo - per un intervento di efficientamento energetico di 15 alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà Comunale, siti in via Fratelli Aiuto - via Trento, in località´ Casa Santa ad Erice, per un importo complessivo di € 734.601,00. Il progetto prevede interventi di efficientamento energetico da perseguire mediante il miglioramento dei consumi di energia e l´innalzamento di almeno una classe energetica e la riduzione di almeno il 30% dei consumi dei consumi registrati nell´ultimo biennio di utilizzazione Queste le principali previste dal progetto per ogni singolo alloggio: • sistema di isolamento a cappotto esterno • sistema di isolamento del tetto • sostituzione degli infissi esterni • sostituzione impianto di climatizzazione • realizzazione di un impianto fotovoltaico Erice, 15 febbraio 2019