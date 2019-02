Inserita in Sport il 10/02/2019 da Direttore Marsala Calcio: Bari – Marsala 3-1 Un gran bel Marsala si arrende a Sua Maestà il Bari. Al “San Nicola” finisce 3-1 una gara che gli azzurri hanno giocato sempre a testa alta e che hanno condotto per un lungo tratto grazie al gol di Manfrè nel primo tempo che aveva in qualche modo illuso i tifosi azzurri. Capitan Nagib Sekkoum e compagni restano così a quota 36 punti in graduatoria, e scivolano al quarto posto in compagnia dell´Acireale. Domenica prossima, 17 febbraio 2019, il Marsala Calcio sarà impegnato all´ “Amerigo Liguori” di Torre del Greco (NA) nella tana dell´altra corazzata del campionato,la Turris, seconda forza del campionato. All´andata al “Nino Lombardo Angotta” finì 0-0, con Giappone che al 31´ parò un calcio di rigore al corallino Cunzi.

LA CRONACA:

Mister Giovanni Cornacchini schiera i suoi con il 4-3-1-2 con capitan Franco Brienza a sostegno delle due punte Piovanello e Pozzebon; mister Vincenzo Giannusa risponde con il 3-5-2 con C. Galfano sulla linea dei tre centrali e in avanti Candiano a sostegno di Manfrè. Pronti e via, e la capolista è subito pericolosissima: al 6´ Bolzoni trova in area di rigore Floriano, colpo di testa angolato e Giappone si produce in una delle parate più belle di questo campionato. Il Bari attacca, il Marsala resiste bene e risponde, e al 24´ accade qualcosa che rimarrà nella storia dello sport marsalese: duettano Candiano e Manfrè, il centravanti conclude e batte Marfella per lo storico gol lilibetano al “San Nicola” che vale lo 0-1. Al 29´ è l´ex Nazionale Franco Brienza a calciare alto un buon pallone su punizione. La partita è aperta e bella, al 42´ Marfella direttamente su rinvio dal fondo pesca Piovanello, il giovane attaccante barese conclude leggermente alto. A una manciata di secondi dall´intervallo, il Bari la riacciuffa: è il 45´, Brienza taglia per Floriano che tira fuori dal cilindro un tiro a giro perfetto; 1-1. Il primo squillo della ripresa è azzurro: al 47´ Candiano calcia da fuori senza troppe pretese, Marfella sbaglia e recupera il pallone un attimo prima che varchi la linea di porta. Al 48´ è rigore per il Bari: Maraucci si appoggia su un attaccante locale, l´arbitro è fiscale ed indica il dischetto. Sulla palla si porta Brienza che spiazza Giappone per il 2-1. Il Marsala non molla: al 54´ Corsino raccoglie palla da 30 metri e scaglia un missile angolatissimo, Marfella è incredibile a distendersi quel tanto che basta per sfiorare il pallone sulla faccia interna del palo. E´ l´ultimo emozione per gli ospiti, con i galletti che all´ultimo secondo, al 93´ trovano il gol con il neo-entrato Simeri che raccoglie un buco di Giardina e sigla il definitivo 3-1.

I TABELLINI:

Bari – Marsala 3-1 (1-1 p.t.) Bari: Marfella (´99), Mattera, Di Cesare, Floriano (77´ Neglia), Hamlili, Brienza (K), Piovanello (´00) (85´ Nannini (´99) ), Aloisi (´99) (94´ Turi (´98) ), Quagliata (´00), Bolzoni, Pozzebon (60´ Simeri). A disposizione: Maurantonio, Cacioli, Bianchi (´99), Iadaresta, Langella (´00). Allenatore: Giovanni Cornacchini. Marsala: Giappone (´01), Galfano (´99), Sekkoum (K) (78´ Tripoli), Maraucci, Napolitano (´99) (86´ A. Rallo (´00) ), Corsino (63´ Bonfiglio), Candiano, Prezzabile (´98) (78´ Benivegna (´00) ), Lo Nigro, Giardina, Manfrè (58´ Balistreri). A disposizione: Compagno (´99), Fragapane, Giuffrida (´99), Ciancimino (´99). Allenatore: Vincenzo Giannusa. Arbitro ed Assistenti: Sig. Mattia Caldera della Sez. A.I.A. di Como; Sigg. Luca Landoni della Sez. A.I.A. di Milano e Sergiu Petrica Filip della Sez. A.I.A. di Torino. Reti 24´ Manfrè (M); 45´ Floriano (B), 48´ Brienza (rig.) (B), 94´ Simeri (B). Ammonizioni: Manfrè (M), Maraucci (M), Corsino (M), C. Galfano (M). Espulsioni: /. Corner: 7 a 2 per il Bari. Recuperi 1´ p.t. e 6´ s.t. Spettatori: 10000 circa. Note: /.

Marsala, 10/02/2019