Inserita in Cultura il 09/02/2019 da Direttore 66ª stagione concertistica degli Il pianista Kamil Pacholec per la 66ª stagione concertistica degli "Amici della Musica" di Trapani Domenica 10 febbraio - Ore 18.30 Chiesa di Sant´Alberto |Trapani





Trapani, 9 febbraio 2019 - Un viaggio appassionante nella grande musica da camera con la 66ª stagione concertistica degli "Amici della Musica" di Trapani.

Domani, alle ore 18.30, nella Chiesa di Sant´Alberto, a Trapani, il pianista polacco Kamil Pacholec.

Pacholec è considerato una delle più grandi promesse del panorama concertistico internazionale. Non ancora ventenne si è già affermato in molti concorsi musicali.

La 66ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani è realizzata con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e con la collaborazione dell´Ente Luglio Musicale Trapanese, della Fondazione Pasqua 2000, il Conservatorio di Musica "A. Scontrino" di Trapani, il Goethe Institut e l´stituto di Cultura ItaloTedesco - sezione di Trapani.



BIGLIETTI

I biglietti potranno essere acquistati, presso la Chiesa di Sant´Alberto, a partire da un´ora prima dell´inizio dello spettacolo: intero euro 7,00, ridotto euro 5,00 (studenti fino a 24 anni, soci Fondazione Pasqua 2000 per l´anno 2018, possessori Diamond Card, Associazione 50&Più).