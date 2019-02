Inserita in Salute il 08/02/2019 da Direttore In Provincia di Trapani la Campagna Detox 360° 1-24 novembre 2019 Campagna Detox 360°

DEPURAZIONE DELL´ORGANISMO: 2 SETTIMANE PER COMPRENDERNE L´IMPORTANZA

Nella rete delle FARMACIE SPECIALIZZATE di FARMACISTI PREPARATORI consulenze personalizzate gratuite sui percorsi di detossificazione dell´organismo, anche in vista della primavera.



La rete delle FARMACIE SPECIALIZZATE di Farmacisti Preparatori ha deciso di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della depurazione dell’organismo come fattore fondamentale per una vita sana.

600 FARMACIE Nel corso dell’iniziativa, dall’11 al 24 febbraio, i farmacisti delle oltreSPECIALIZZATE saranno a disposizione dei cittadini per informarli su quanto e come il benessere dell’organismo sia legato alla sua capacità di eliminare le tossine, fornendo consulenze personalizzate gratuite sui percorsi di depurazione che possiamo intraprendere in base alle nostre specifiche esigenze.

"Molto spesso non ne siamo consapevoli ma il nostro organismo è esposto quotidianamente a sostanze tossiche derivanti dall’alimentazione, dall’assunzione di farmaci, dal contatto con batteri e virus.” spiega il Dottor Paolo Borgarelli, amministratore nazionale delle FARMACIE SPECIALIZZATE.

Il livello di tossine del nostro organismo varia per ciascuno di noi in base ad alcuni fattori tra i quali spicca sicuramente lo stile di vita. Da qui nasce l’importanza di una consulenza personalizzata da parte del nostro farmacista, che può aiutarci a comprendere, grazie anche ad alcuni servizi esclusivi di analisi, quale sia il percorso detox ideale per noi.

"Grazie all’efficienza dei nostri organi emuntori, quali fegato, reni e intestino, il nostro organismo è in grado di neutralizzare ed eliminare tutte le sostanze nocive. Anche la pelle, - prosegue il Dottor Borgarelli - aiuta l’organismo a equilibrare il bilancio tra il carico di sostanze tossiche e le capacità di detossificare ed eliminare i prodotti metabolici di scarto. Ecco perché è importante depurarsi durante i cambi di stagione, dopo i periodi di alimentazione disordinata, di stress psico-fisico e di uso cronico di alcuni farmaci”.

La Farmacia aderente all´iniziativa nella provincia di Trapani è: Farmacia Farina - Via Vespri, 263 - Valderice TP