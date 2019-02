Inserita in Cronaca il 06/02/2019 da Direttore Il Conservatorio si esibisce al 37° Stormo Aeronautica Militare 37° Stormo in "Si Bemolle" Il Conservatorio si esibisce al 37° Stormo



Trapani 01 febbraio 2019 - Il 37° Stormo ha orgogliosamente ospitato, presso la sua sala cinema, il "Laboratorio di Musica d´insieme" per la serata "Sicily Ensamble". I formidabili musicisti, diretti dal Maestro Franco FODERÀ del Conservatorio "A. Scontrino di Trapani", hanno dato prova della loro levatura artistica nell´esecuzione dei brani jazz del compositore Astor Piazzolla. Apprezzata la collaborazione del Maestro Leonardo Nicotra, consulente artistico per le attività esterne del Conservatorio, e la presentazione dei brani, curata da Giacomo Rodriquenz. Al termine della serata, il comandante del 37º Stormo, Colonnello pilota Mauro GNUTTI, ha espresso parole di plauso e soddisfazione per aver accolto artisti di così alto livello presso la base dell´Aereonautica Militare. L´evento è il risultato di una cooperazione tra lo Stormo ed il conservatorio nata con l´intento di realizzare future manifestazioni a scopo di beneficenza.

Il 37° Stormo, che dipende dal Comando Squadra Aerea è uno dei reparti dell´Aeronautica Militare che assicura la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo nazionale per 365 giorni l´anno, 7 giorni su 7, tramite un sistema di radar, velivoli e sistemi missilistici, integrato sin dal tempo di pace con quelli degli altri paesi appartenenti alla NATO. Il servizio di prontezza operativa è svolto dai piloti del 18° Gruppo con i velivoli F-2000.

Lo Stormo ospita anche l´82° Centro Search and Rescue, responsabile di fornire il servizio di ricerca e soccorso ed il servizio antincendio boschivo.

