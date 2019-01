Inserita in Cultura il 26/01/2019 da Direttore ´Arte cultura & impresa 4.0´ all´Istituto Tecnico Economico e Tecnologico ´Girolamo Caruso´ - Alcamo Arte, cultura e impresa 4.0 all’Istituto Tecnico Economico “Girolamo Caruso”: la tecnologia a servizio del territorio e il finanziamento per la nascita di una Fondazione.



Si è svolto ieri, all’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Girolamo Caruso" di Alcamo, un importante incontro dal titolo "Arte, cultura & impresa 4.0" che rappresenta la sintesi di ciò che l´istituto tecnico Girolamo Caruso ha svolto negli ultimi 7 anni e dei suoi nuovi traguardi che vuole mettere a disposizione del territorio. Un incontro che ha visto la presenza di importanti rappresentanti del panorama dell’ università, degli enti pubblici, degli enti di ricerca, del mondo della scuola, delle aziende della Sicilia occidentale.

L’ITET di Alcamo è una scuola innovativa che, grazie alle progettazioni mirate e finanziate, ha consentito di attivare i laboratori territoriali per l´occupabilità. Attraverso il Piano Nazionale Scuole Digitali si sono acquistate le migliori e più sofisticate tecnologie oggi sul mercato. La scuola, attraverso altri finanziamenti PON FSE, ha realizzato il laboratorio teatro virtuale per creare professionalità tecnologiche nel settore dei video maker, scenografi virtuali e tecnici delle luci e dei suoni, il laboratorio di domotica per costruire la casa intelligente e di robotica per la creazione in 3D degli ambienti e per realizzare lo studio dei rilievi fatti con il laser scanner 3d e i droni. E’ stata allestita,infatti, per l’occasione, la mostra “Oggi esponiamo il futuro” con il coinvolgimento degli studenti che hanno fatto vedere e provare modelli di droni e domotica a portata di tutti, programmazione App mobile oriented, fablab scanner & stampanti 3D, realtà virtuale aumentata ed immersiva, scanner 3D HD, virtual set cinematografico.

La scuola ha aperto le porte ad aziende, istituti scolastici, associazioni culturali e di categoria, ordini professionali, famiglie, enti di ricerca e enti locali del territorio, per fornire un’ampia e dettagliata informazione sulle potenzialità̀ dei propri laboratori tecnologici.

Queste tecnologie saranno messe a disposizione dell´intero territorio, delle università e delle altre scuole che ne faranno richiesta. L’ istituto diventa protagonista e nel contempo assume un nuovo ruolo di volano di una spinta verso l´innovazione.

Nel corso del seminario, è stata presentata anche l’imminente proposta progettuale della creazione della Fondazione "Istituto Tecnico Superiore per nuove tecnologie per il Made in Italy - Emporium del Golfo" che avrà il compito di attivare percorsi formativi post diploma di alta formazione per un ambizioso progetto di crescita del territorio e dell’intera Sicilia occidentale. Si tratta di un importante tassello fortemente voluto dalla dirigente scolastica Vincenza Mione, dall’intero corpo docente dell’istituto e dallo staff di progettazione guidato dal Prof. Enzo Munna.

L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Girolamo Caruso" di Alcamo è infatti l’unico istituto in provincia di Trapani e uno dei sette dell’Isola finanziato dal programma operativo del Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020 della Regione Siciliana. Sarà finanziata una Fondazione denominata ITS ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY “EMPORIUM DEL GOLFO” con l’obiettivo principe di costituire un ITS - Istituto Tecnico Superiore che consentirà a 50 studenti diplomati, provenienti da tutta Italia, di seguire il master biennale completamente gratuito di circa 2.000 ore tra attività didattiche e stage lavorativi nel settore dell´agroalimentare per potenziare, attraverso l´innovazione tecnologica, la filiera della produttività ma parallelamente il settore del marketing.

Il finanziamento è stato ottenuto dall’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Girolamo Caruso" di Alcamo, che è l’istituzione scolastica capofila che a breve darà vita alla Fondazione, coinvolgendo quindici tra enti e istituti pubblici, ordini professionali, associazioni, imprese private.

“Davvero soddisfacente l’interesse mostrato da coloro che hanno partecipato all’evento. Stiamo già programmando delle azioni di collaborazione. Il collegio dei geometri organizzerà un incontro formativo sull’uso del drone dello Scanner 3d e della progettazione virtuale, un comune mi ha chiesto di elaborare un video gioco con il percorso della ”Targa Florio” , il parco archeologico di Segesta farà vivere l’esperienza del Tour virtuale. Ritengo che si apriranno numerosi scenari che vedranno ITET Caruso e la costituenda fondazione "Emporium del Golfo" protagonista nel panorama dell’innovazione. Un dialogo tra i giovani e il territorio. Ognuno farà la sua parte affinché i ragazzi che vivono in questa bellissima porzione della Sicilia possano, nel futuro, vivere in questa terra e da questa terra trarre di che vivere” - così dichiara Vincenza Mione, dirigente scolastico dell’ Istituto Tecnico Economico Tecnologico di Alcamo.

L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Girolamo Caruso" si trova in Via J.F. Kennedy n.2, ad Alcamo (TP). www.gcaruso.gov.it/ Facebook: ITETGirolamocaruso