Inserita in Economia il 26/01/2019 da Direttore Santangelo: ´Lavoriamo a progetti per rilanciare la Sicilia e il Sud Italia´ "Oggi sono stato all´Istituto Tecnico Industriale "Leonardo Da Vinci" di Trapani per parlare di sviluppo e opportunità per questo territorio da cui molti giovani sono dovuti scappare, a malincuore, e, aggiungo io, ingiustamente per assenza di possibilità" ha dichiarato il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Vincenzo Santangelo a seguito dell´incontro di questa mattina con il Dirigente Scolastico dell´I.T.I. Leonardo da Vinci di Trapani. L´incontro ha avuto ad oggetto le prosepettive di rilancio del territorio trapanese e del Sud Italia. "Ho voluto informare il Dirigente Scolastico Prof. Erasmo Miceli e alcuni docenti dell´Istituto del fatto che da mesi stiamo lavorando con tenacia a progetti volti a restituire ai giovani di questa terra prospettive per il loro futuro, facendo in modo che una città come Trapani non sia più un luogo da cui fuggire, ma magari un porto a cui approdare. Ci stiamo impegnando per renderlo possibile. Il rilancio del Sud è e sarà sempre una priorità della nostra agenda politica" ha concluso il Sottosegretario trapanese.